Musetti è bello ma ingenuo | scoppia come un palloncino appena la situazione si fa dura El Paìs

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per parlare di Carlos Alcaraz, Elparla anche di Lorenzo, sconfitto dal campione spagnolo a Pechino 6-2 6-2. Elscrive che Alcaraz “è ancora il ragazzo di 20 anni che di tanto in tanto emana sprazzi di infantilismo. Non sono poi così lontani quei giorni in cui per lui il tennis era proprio questo, semplicemente tennis, puro divertimento, e sebbene l’immersione nell’élite sia ormai assoluta, di tanto in tanto ci fa vedere quell’altro giovane Alcaraz che ride a crepapelle. che salta in campo e che si diverte a giocare al gatto col topo. Succede questa volta a Pechino, contro Lorenzo, altro progetto da ventiquattro carati che giocaun angelo ma che, a differenza di quello di Murcia, diventa un bellissimoto ogni volta che ...