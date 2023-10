Murcia | le discoteche andate a fuoco non dovevano essere aperte | l’ordine di chiusura nel gennaio 2022

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) LaTeatre e Fonda Milagros di, dove ieri è divampato un incendio che ha tolto la vita a 13 persone, non erano autorizzate ad aprire.diper leera arrivato il 10, ha fatto sapere Antonio Navarro, consigliereno di Panificazione Urbanistica. Il provvedimento era stato emesso a causa di una serie di irregolarità. I locali, però, fecero ricorso e non chiusero mai, rimanendo di fatto aperti illegalmente fino al giorno dell’incendio. Intanto, proseguono le ricerche. Al momento, una persona rimane dispersa, mentre altre quattro – che questa mattina a oltre 24 ore dal momento in cui sono divampate le fiamme, non si sapeva dove fossero – sono state trovate nelle scorse ore. Continua anche il ...