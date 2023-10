Mozzarella DOP | record di citazioni nei menu Ma il Consorzio avverte | troppi prodotti fake nella ristorazione

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Caserta. Ladi Bufala Campana è il formaggio a denominazione di origine protetta più presente e più correttamente citato con l’acronimo “DOP” neidei ristoranti italiani. Il primato arriva dalla ricerca promossa da Afidop (l’associazione dei formaggi Dop e Igp italiani) e realizzata dalla società Griffeshield, che ha valutato l’entità e le modalità con cui i formaggi Dop sono riportati nei, dalla denominazione del prodotto al logo fino alla stagionatura. La Bufala Campana è presente nel 90 per cento deiesaminati e l’acronimo “DOP” è riportato nel 46,5 per cento dei casi, come elemento distintivo rispetto a unagenerica. L’indagine è stata condotta su un campione di 21.800 ristoranti ed è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del ministro dell’Agricoltura ...