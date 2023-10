Mourinho | ' Ho vinto una coppa e mezza con la Roma E ho altri sei mesi' E racconta un retroscena

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Josérilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato da Federico Buffa (oggi è uscita la prima parte) sitra passato, presente e futuro. ...

Josérilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato ... Hocon quel Manchester United, houna coppa e mezza con la Roma, non sono stato ..."Houna coppa e mezza con la Roma, dove non sono stato capace di vincerne due ma ho altri sei mesi qui.". Lo ha detto Josénel talks con Federico Buffa su Sky Sport parlando delle sue ...

Mourinho: "Ho vinto una coppa e mezza con la Roma. E ho altri sei ... Corriere dello Sport

Mourinho: “A Roma ho vinto una coppa e mezza, ma ho altri sei mesi” ForzaRoma.info

L'allenatore portoghese, ospite di Federico Buffa Talks su Sky Sport, ha ripercorso la propria carriera da allenatore ...José Mourinho è stato intervistato da Federico Buffa nel noto ... ho avuto la difficoltà di lavorare in squadre dove vincere è miracolo. Ho vinto con quel Manchester United, ho vinto una coppa e mezza ...