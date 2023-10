Mourinho | «È vero non sono umile | ho fatto tante imprese»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Federico Buffa e Federico Ferri siincontrati, per un nuovo episodio di “Federico Buffa Talks”, per fare quattro chiacchiere con José. Il programma è disponibile alle 23 su Sky Sport Uno o in straming su Now. Il suo ricordo inizia dal passato in Portogallo fino al presente, con la Roma, dando uno sguardo al futuro: «È la mia vita, l’ho vissuta fino ad oggi e per me è normale, niente di straordinario. Magari da fuori avete un’altra percezione, per me è normale» Hai iniziato insegnando ai disabili a Setubal. «Ero in difficoltà in quel periodo lì, avevo una laurea in Scienze Motorie. Dopo tre anni, ognuno di noi sceglieva il proprio futuro. In quegli anni,stato ovviamente nel calcio, nei campi di allenamento e lavoravo con bambini con Sindrome di Down. Non ero all’altezza della dimensione di quel lavoro lì, mi ha ...