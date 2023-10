MotoGP | il Mondiale 2023 come quello 2022 | ma con Bagnaia dalla parte sbagliata? Da cacciatore è diventato preda

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La forbice tra Francescoe Jorge Martin continua a chiudersi. Anzi, ormai non esiste più. La differenza in campionato tra l’italiano e lo spagnolo si è ridotta a soli 3 punti, ovverosia “nulla”, se si pensa che ve ne sono 222 in palio. De jure il piemontese è ancora in vantaggio, de facto il madrileno lo ha raggiunto. Peraltro, nell’ultimo mese, l’iberico ha implacabilmente recuperato terreno in ogni singolo appuntamento andato in scena. Lo sventurato disarcionamento del Montmelò e il brutto errore di New Delhi hanno recitato un ruolo fondamentale nel “cambio della direzione del vento”. Però non si tratta solo di sfortuna o di demeriti di Pecco. Bisogna riconoscere anche i meriti di Martinator, capace di trovare un equilibrio perfetto con la sua Ducati, differente da quella del Campione del Mondo in carica solo nell’aspetto cromatico, non nella sostanza. A ...