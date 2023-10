Morto Tommasino Accardo | storica spalla di Fiorello | il ricordo dello showman

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si è spento a 84 annidiin televisione e in molti spot pubblicitari. Ieri sera lolo ha ricordato su X con una foto che li mostra insieme: “ciao”, il saluto del conduttore. ciao. pic.twitter.com/UnMpBrzmNX — Rosario(@) October 1, 2023 Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939, ha lavorato come comparsa in televisione e al cinema. Nel 1985 aveva recitato nel film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone”, con Gigi e Andrea ma a renderlo noto al grande pubblico era stata la sua partecipazione a “Stasera pago io”, il varietà diandato in onda su Rai1 dal 2001 al 2004.

