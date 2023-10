Morto il giornalista Angelo Ferrari | aveva 63 e lavorava per l’Agi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023), storicodell’agenzia di stampa Agi, èa 63 anni a Milano in seguito a una malattia., prima di approdare all’agenzia di stampa,lavorato per Avvenire e il Giorno. Era innamorato dall’Africa a cuidedicato numerosi libri. Un continente che conosceva bene anche perché era stato corrispondente per l’agenzia da Brazzaville nella Repubblica del Congo. Nei 27 anni di lavoro per l’agenzia, oltre agli esteri,anche seguito soprattutto politica e cronaca giudiziaria nella sede di Milano. “L’Africa mi ha aiutato ad affrontare la malattia, continuerò a viaggiare finché avrò la forza di prendere un aereo e di tenere in mano il taccuino e la macchina fotografica –raccontato qualche ...