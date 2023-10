Monza | Palladino | «Vittoria per Berlusconi | crediamo in Colombo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato al termine della partita dei brianzoli contro il Sassuolo Raffaeleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Sassuolo e, terminata 0-1.– «Oggi abbiamo affrontato una squadra forte che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà su errori nostri, hanno avuto diverse palle gol e devo fare i complimenti al nostro grande portiere che ci ha tenuto in piedi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione diversa, togliendo il freno a mano per creare tante palle gol. Questa è unache ci dà tanto slancio, ci tenevo a dedicarla al nostro presidente visto che in questi giorni era il suo compleanno».– «Ha fatto un mese con noi alla grande, si è ambientato subito e bene. ...