Monza | le pagelle di CM | Colombo è un diesel | che secondo tempo!

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sassuolo-0-1 Di Gregorio 6,5: resiste agli attacchi di Berardi e Laurienté, ma soprattutto ringrazia Laurienté per gli...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Monza-Bologna Le Pagelle dei protagonisti ...

Riportiamo le pagelle del match tra Monza e Bologna. Al U-Power Stadium va in scena uno dei match più interessanti di questa giornata di Serie A. ...

Sassuolo-Monza le pagelle e il tabellino della partita . La settima giornata si conclude con le tre gare in programma nella giornata di lunedì: alle ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Monza , match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A ...

Sassuolo-Monza 0-1 le pagelle e il tabellino della partita . La settima giornata si conclude con le tre gare in programma nella giornata di lunedì: ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24: Pagelle Sassuolo-Monza Le Pagelle dei protagonisti ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2023/24:Sassuolo -Ledei protagonisti del match tra Sassuolo evalido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: Colombo FLOP: Erlic VOTI: SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli 6.5; ...Rivivi tutte le emozioni di Sassuolo -Dionisi capisce che è il momento di osare e nel secondo tempo inserisce Bajrami per Thorstvedt. Ma, a differenza dei primi 45 minuti, ilinizia ad ...

Le pagelle del Monza - Di Gregorio insuperabile, Colombo si sblocca. Kyriakopoulos spreca TUTTO mercato WEB

Sassuolo troppo molle: Colombo regala tre punti al Monza Fantacalcio ®

Bicchiere mezzo vuoto per Alessio Dionisi: “Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, ma il Monza è una squadra del nostro livello ...(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Una vittoria esterna ed un pareggio senza reti nei due posticipi pomeridiani della serie A di calcio. Il Monza è passato, con un gol di Colombo nella ripresa, sul campo del Sas ...