Monza | Gomez | «Società ambiziosa | prometto una cosa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le parole di Alejandro, calciatore argentino, dopo la sua prima presenza con il. Tutti i dettagli in merito Il Papuha parlato dopo l’esordio in Sassuolo-. LE PAROLE – «Sono contento, ile Palladino sono ambiziosi, cerchiamo di giocare bene al calcio. La vittoria di oggi ci deve dare una spinta perché serve ottenere altri 3 punti prima della sosta. Devo allenarmi, un po’ il campo mi manca, ma dopo la sosta sarò pronto. L’impressione è molto buona, conosco molto bene il campionato e il paese, mi sento a casa mia qui. Sono molto felice di tornare. Conosco il mister, Galliani e la, per quello ho scelto il. Papu dance di Galliani? Un po’ dura, così e così, ma imparerà».