Monza | Colombo | “Gol dedicato a Caprari”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “È un gol che stavamo cercando, oggi è arrivato e l’ho fatto io. Ne possiamo fare tanti altri, dobbiamo solo credere di più in noi stessi perché abbiamo qualità“. Queste le parole del match winner Lorenzoai microfoni di DAZN dopo il successo esterno delsul campo del Sassuolo. “È importante per un attaccante rimanere calmo quando si procura le occasioni. La dedica è per, che si è infortunato gravemente e al quale mandiamo un grande abbraccio”. L’attaccante scuola Milan ha poi aggiunto: “Nell’intervallo ci siamo detti che avremmo potuto dare di più. È un grande orgoglio per me essere qui perché è una società vicina a casa e io avevo bisogno di carburare. Il mister mi sta aiutando tanto, credo possa farmi crescere. Papu Gomez? E’ un giocatore incredibile” SportFace.