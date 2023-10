Monreale nel segno di Guglielmo II | la grande rievocazione storica coinvolge la città

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– Con oltre 100 partecipanti,ha vissuto un’intensadedicata al periodo del regno diII. Per le vie del centro, un corteo in costume d’epoca ha fatto rivivere atmosfere e usanze di quel lontano periodo. Il Gran Corteo è stato realizzato dall’Associazione TE.MA, in collaborazione con i Fuocolesi, Associazione Culturale (live.it)