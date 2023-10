Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023 | finale maschile a squadre in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Inizia il conto alla rovescia per ladella gara adeidi, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad, in Belgio. La squadra azzurra ha chiuso le qualificazioni al sesto posto con un totale di 248.796 punti, conquistando lae soprattutto la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati e Lorenzo Bonicelli tornano ora in pedana per provare a migliorarsi ed inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. Si preannuncia grande spettacolo: qualisaliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.45 di martedì 3 ...