Mondiali ginnastica artistica Anversa 2023 | finale femminile a squadre in tv | data | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Inizia il conto alla rovescia per ladella gara adeidi, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad, in Belgio. Le Fate hanno chiuso le qualificazioni con un totale di 162.230 punti, superando la soglia del 160 che si era prefissata alla vigilia per sperare nellae soprattutto nella qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Bisogna attendere lo svolgimento delle qualificazioni di lunedì con le ultime suddivisioni per conoscere le ottofinaliste, ma lo spettacolo di certo non mancherà. Qualisaliranno sul podio? L’appuntamento è per dalle ore 19.30 alle ore 22.05 di mercoledì 4 ottobre ...