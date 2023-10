Molestata | panico a Striscia la notizia | va in onda il servizio choc

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Telecamere nascoste nella movida della Vucciria. Dopo l'orrore dello stupro di gruppo ai danni di una 19enne a fine agosto a Palermo, l'inviata dilaStefania Petyx torna a occuparsi della movida fuori controllo. Il tg satirico di Canale 5 da tempo documenta come quella zona di Palermo la sera si trasformi in una "discoteca a cielo aperto, con bar abusivi che vendono alcolici anche ai minori e pusher che spacciano pure in presenza della carabinieri", si legge in un'anticipazione del programma di Antonio Ricci che annuncia per la sera di lunedì 2 ottobre unesplosivo. Ebbene, l'inviata del tg satirico torna lì per verificare se, dopo il drammatico fatto, c'è stato almeno un aumento dei controlli. E secondo spacciatori e baristi abusivi, ripresi dalle telecamere nascoste del tg satirico, in effetti le ...