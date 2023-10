Moggi promuove la Juventus | “Contro l’Atalanta ha giocato una bella partita”

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lucianoin esclusiva ai nostri microfoni commenta la prestazione dellai bianconeri. E’ unache divide i tifosi (e non solo ndr). I bianconeri in questa prima parte di stagione non sempre sono stati autori di prove eccezionali e sui social in molti hanno chiesto l’esonero di Massimiliano Allegri. Idea che, almeno per il momento, non sembra assolutamente essere presa in considerazione dalla società bianconera, che da sempre ha confermato la propria volontà di proseguire con il tecnico almeno fino al termine della stagione. Lucianoin esclusiva ai nostri microfoni sulla– Notizie.com – © AnsaCome sempre succede in questi casi, l’ultima parola spetterà al campo e vedremo se i risultati ...