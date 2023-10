Miriam Leone sfila con il pancione alla Paris Fashion Week

, vanto nazionale a Parigi! E' stata una delle Miss Italia più apprezzate e da un decennio è una delle attrici più quotate del nostro panorama cinematografico. La siciliana adesso è anche ...Tags: corrieredellasera gossip lafelicitaalprincipio sifb tizianoferro tizianoferrodivorzio tizianoferrofigli tizianoferrolibro tizianoferroromanzo victorallen Articolo precedentesfila ...

Elle Fanning, Elodie e Helen Mirren, Miriam Leone: l’empowerment sfila sotto la Tour Eiffel Corriere della Sera

Miriam Leone sfila col pancione: illumina le passerelle di Parigi con l'abito di cristalli Stile e Trend Fanpage

Miriam Leone è volata a Parigi per la Fashion Week, diventando una delle protagoniste dello show firmato L’Oréal andato in scena ieri ai ...Miriam Leone sfila col pancione di 6 mesi a Parigi: le foto in passerella dell'attrice siciliana 38enne in total white ...