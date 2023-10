Minzolini sì ma Stasera Italia | Pier Silvio ribalta subito tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Secondo alcune indiscrezioni riportate sul sito di Davide Maggio, aWeekend, la trasmissione dell'access prime time del fine settimana di Rete 4 condotta da Augusto, i "lavori sono ancora in corso". L'esordio del programma infatti sembrava "non soddisfacesse Mediaset non soltanto dal punto di vista degli ascolti" e così l'azianda ha deciso di affiancare ala giornalista Safiria Leccese. Ora però "è di nuovo tornata la conduzione singola". Cosa bolle in pentola? Lo scorso 16 settembre il conduttore annunciava ai telespettatori l'arrivo aWeekend della Safiria ; "Al mio fianco una sorpresa che mi accompagnerà in tutta questa avventura". E Davide Maggio scrive che era proprio stata "chiamata dall'azienda 'in soccorso' del ...