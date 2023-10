Milano-Cortina | A Fontana | ' servono soluzioni innovative su sostenibilità | economia e mobilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. (Adnkronos) - Le Olimpiadi di2026 hanno "una stretta relazione con la, l'indotto turistico ed economico e il sistema della". Ecco perché occorre individuare "" attraverso "dialogo e collaborazione fra attori pubblici e privati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo in videocollegamento al convegno 'Lombardia locomotiva d'Italia. Il futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e', organizzato da Regione Lombardia, in corso a. "La Lombardia -afferma- si appresta a divenire sulla mappa globale il 'luogo dove andare', 'the place to be'". Del resto "la ...