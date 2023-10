Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Pista da bob? Aspettiamo risposte con urgenza”

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “La? Nella sua complicazione c’è da fare una considerazione: io posso parlare dei Giochi olimpici e della loro organizzazione. Arriverà un giorno che qualcuno ci darà le chiavi del luogo, noi entreremo e faremo il nostro mestiere: mense, palestre, logistica per gli atleti. Ma noi non costruiamo l’opera, la stessa situazione riguarda lada. Noicon grandissima, massimo nel giro di pochi giorni da parte di chi ha l’onere della costruzione”. Queste le parole del presidente del Coni Giovannia margine della presentazione del villaggio olimpico e dell’inaugurazione dello ScalodArts, a proposito dellada, un nodo ancora non risolto in vista dei Giochi di...