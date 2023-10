Milano-Cortina 2026 | Abodi | “Chiusura del cantiere sei mesi prima dei Giochi”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Questo villaggio è un contributo formidabile. Abbiamo delle soluzioni che si stanno consolidando nel tempo, arriveremo adelseiin anticipo rispetto alle Olimpiadi di. Oggi ragioniamo sul Villaggio Olimpico, ma finiti iquesto diventerà uno studentato, è un’eredità incredibile. Grazie a chi lavora, alle imprese che stanno rispettando gli impegni assunti, a tutti gli investitori”. Queste le dichiarazioni del ministro per lo sport e i giovani Andreasul palco dell’inaugurazione del progetto artistico SCALOdARTS e prossimo Villaggio olimpico per le olimpiadi invernali. Secondo Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di ...

In occasione del convegno ‘Lombardia locomotiva d’Italia. Il futuro dei trasporti tra Olimpiadi , turismo e sostenibilità‘, è intervenuto in ...

Tra i temi affrontanti, non poteva mancare l' Olimpiade di2026 : ' L'evento ha una stretta relazione con l'indotto turistico ed economico, ma anche la sostenibilità e il sistema ...Le Olimpiadi di2026 hanno 'una stretta relazione con la sostenibilità, l'indotto turistico ed economico e il sistema della mobilità'. Ecco perché occorre individuare 'soluzioni innovative' ...

Ritardi e costi lievitati. Le Olimpiadi infernali di Milano-Cortina Domani

Milano-Cortina 2026, cercasi pista da bob (ma che non sia usa e getta...) la Repubblica

È Iacopo Mazzetti, head of Legacy della Fondazione Milano Cortina 2026 a raccontare a «Superando.it», in questa nostra intervista, di come si intende rendere accessibile e inclusivo il grande evento ...