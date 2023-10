Milan | infortunio di lieve entità per Loftus-Cheek

(Di lunedì 2 ottobre 2023), c’è l’esito degli esami medici di Rubenevento distorsivo in regione pubo-adduttoria Sono arrivati gli esiti degli esami a cui si è sottoposto questa mattina Ruben. Di seguito il comunicato ufficiale sulle condizioni del centrocampista del. Di seguito il comunicato del club. «La risonanza, al quale si è sottoposto questa mattina il centrocampista, ha mostrato un evento distrattivo di gradoin regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Infortunio Krunic , c’è una prima data per il ritorno a disposizione del centrocampista: le ultime sul giocatore del Milan Come riferito ...

Infortunio Loftus Cheek, c’è una speranza in casa Milan per il centrocampista inglese: le ultimissime novità Nel match giocato ieri con la Lazio, ...

Rafael Leao sempre più devastante nel Milan di Stefano Pioli. Stop per Ruben Loftus-Cheek , ma non dovrebbe stare fuori a lungo

... pubblichiamo i dettagli sui giocatori squalificati e in dubbio per. Tutte le formazioni ... Zaccagni Indisponibili : nessuno In dubbio : nessuno Diffidati : nessuno Dortmund -Dortmund ...Esami svolti da Ruben Loftus - Cheek. Il centrocampista inglese del, uscito pernel corso del match contro la Lazio, ha riportato una lieve distrazione nella regione pubo - adduttoria. Lo ha comunicato il club rossonero, aggiungendo che non sono in ...

CorSera - Milan, non è grave l'infortunio all'inguine di Loftus-Cheek Milan News

Ecco il comunicato del Milan: "La risonanza, al quale si è sottoposto questa mattina il centrocampista Loftus-Cheek, ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non ...Milan, il gigante inglese sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio patito contro la Lazio. Salta il Borussia Dortmund ...