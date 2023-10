Milan | Giroud | «Tornerò presto a segnare | sul rinnovo…»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le parole di Olivier, attaccante del, in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. I dettagli Olivierha parlato a Sky Sport alla vigilia di Borussia Dortmund-. PAROLE – «La Champions è un’emozione speciale, vogliamo fare bene questa seconda partita perchè volevamo vincere contro il Newcastle, no sarà decisiva ma sarà importante. Abbiamo cambiato i giocatori, ci siamo rinforzati, abbiamo più forza e qualità dell’anno scorso. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra a vincere, mi manca il gol e farò di tutto per tornare a. Rinnovo? Sono concentrato su quest’anno poi vediamo che cosa succede ma l’ho sempre detto qui sto bene». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Olivier Giroud si è espresso a proposito degli obiettivi personali e del Milan in questa stagione. L’attaccante francese, intervistato dai cronisti ...

"Felice per Adli, futuro? Qui sto bene", le parole dell'attaccante francese MILANO - "La Champions è sempre un'emozione speciale, vogliamo fare bene ...

"Felice per Adli, futuro? Qui sto bene", le parole dell'attaccante francese MILANO - "La Champions è sempre un'emozione speciale, vogliamo fare ...

Le parole di Paolo Scaroni , quelle di Giroud e il rinnovo di Maignan sono alcune delle notizie più importanti di giornata in casa MILAN

Lo dice l'attaccante delOlivier, a margine dell'evento- SnaiFun all'Ippodromo San Siro, in merito al match di Champions League di mercoledì in Germania.parla poi del suo ...: 'Rinnovo No penso oltre a giugno'Continuando così difficilmente Olivierdeciderà di cambiare aria a fine stagione. Nonostante i 37 anni, il francese è ancora un titolatissimo ...

TMW - Milan, Giroud: "Non penso al rinnovo, sono concentrato solo sul campo" TUTTO mercato WEB

Giroud vicino al rinnovo con il Milan L'attaccante rossonero ha risposto in prima persona durante un evento a Milano.Olivier Giroud sa che il Milan non può permettersi passi falsi mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia. "L'esperienza è importante in questo tipo di partite ma serve anche la gioventù, siamo ...