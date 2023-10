Milan | Amoroso | “Chi non è abituato a giocare a Dortmund si impressiona”

Per il Milan potrebbe esserci un Clamoroso ritorno : ha già detto che non può rifiutare l’eventuale proposta rossonera “Impossibile dire no”. Se il ...

Tutto accade in poche ore a ridosso dell’esordio in Europa League: il club è nel caos, allenatore si dimette a sorpresa Di cambi di panchina degni ...

L'Inter e i suoi tifosi sono al settimo cielo per l'ennesima vittoria nel derby, la quinta consecutiva: non era mai successo nella storia che i ...

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan avrebbe anticipato l'Inter per un colpo che al momento è molto importante per i rossoneri