Milan | Ambrosini | “Leao è unico ed indispensabile | più di Lautaro Martinez”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Massimo, ex centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Rafael

Massimo Ambrosini , ex centrocampista rossonero, ha parlato di Inter-Milan di questa. Ecco le sue parole a La Repubblica

Inter e Milan si sfidano per il primo derby della stagione con fischio d’inizio alle ore 18 in un San Siro sold-out. Intanto Ambrosini su DAZN ...

Massimo Ambrosini sembra aver visto la partita in modo diverso rispetto ai tanti. L’ex Milan commenta in questo modo su Dazn il derby perso dai ...

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan , ha parlato del prossimo esordio del club rossonero in Champions League Massimo Ambrosini , ex ...

Notizie Calcio Napoli - L'exe attuale opinionista di Dazn, Massimoha parlato ai microfoni di Radio Goal trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...MILANO - Restare bloccati nel traffico è un problema che tocca spesso tutti. Anche Massimo, ex centrocampista die Fiorentina e ora opinionista Dazn . A testimoniarlo lo stesso ex calciatore con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dove si vede la sua auto ...

Borghi: "Leao è l'accendino del Milan". Ambrosini: "Rispetto a ... Radio Rossonera

Ambrosini: "Pioli, così il tuo Milan è ancora più moderno!" Radio Rossonera

Massimo Ambrosini, ex centrocampista e oggi commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli ...Notizie Calcio Napoli – L’ex Milan e attuale opinionista di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Radio Goal trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è una squadra molto ...