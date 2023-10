Migranti | storia di Amin | uno dei tunisini espulsi e liberato dal gip di Catania Adnkronoa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Palermo, 2 ott. (Adnkronos) - "Ho lasciato il mio paese perché ricevevo minacce di morte dopo avere contratto un debito elevato per fare curare mio padre. Avrei dovuto saldarlo in tre mesi e non sono riuscito a farlo". Inizia così il racconto diZoudie Mohamed, il tunisino di 27 anni,su provvedimento del giudicedopo l'one. Con lui sono stati liberati altri tre connazionali. "Ho manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale appena sono arrivato a Lampedusa e ho formalizzato la domanda appena sono arrivato a Pozzallo", ha detto ancora davanti al giudice. "Prima di arrivare a Pozzallo sono passato da un altro luogo tramite un mezzo privato, ma non so dove fosse questo luogo e successivamente la Polizia mi ha portato a Pozzallo". Ha raccontato anche che il passaporto "è rimasto ...