Migranti | sbarco con tre tetraplegici a Lampedusa | ricoverati al Poliambulatorio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Palermo, 2 ott. (Adnkronos) - Tresono sbarcati questa mattina sull'isola di. Erano su un barchino di otto metri con a bordo altre otto persone, tra cui tre minori. L'imabrcazione è stata agganciata da una motovedetta della guardia di finanza. I tresono stati trasferiti, in via precauzionale, al

Come lodi venerdì scorso, anche in questo caso iprovengono da Iran (27), Iraq (17) e Palestina (2) e sono partiti dalle coste turche circa 5 giorni fa. La motovedetta della Guardia ...Come lodi venerdì scorso, anche in questo caso isono partiti dalle coste turche circa 5 giorni fa. La motovedetta della Guardia costiera ha trasbordato le persone dalla barca a vela ...

Migranti: primo sbarco a Lampedusa, dopo 8 giorni di stop Agenzia ANSA

Migranti: primo sbarco a Lampedusa, dopo 8 giorni di stop Tiscali Notizie

Ha partecipato a petizioni per chiedere la sfiducia dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini e per spingere l'Europa ad aprire le porte ai migranti; ha postato immagini di bandiere rosse e ...L'emergenza migranti sta coinvolgendo anche gli altri Stati europei e stringendo accordi con i Paesi africani per fermare le partenze e abolire la rete dei trafficanti di esseri umani ...