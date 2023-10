Migranti | Piantedosi “Impugneremo la sentenza di Catania”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) IMPERIA (ITALPRESS) – Il Governo impugnerà ladella giudice di. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteoal termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Imperia. “Siamo convinti, io personalmente, dalla lettura dell'atto e dalla decisione del giudice, che ci siano gli estremi e le condizioni per impugnarlo, e questo lo dichiaro in maniera del tutto serena – ha aggiunto-. Siamo convinti che abbiamo ragioni da sostenere in un grado di giudizio successivo”. La, comunque, “non frena la nostra iniziativa – ha aggiunto il ministro -. Si tratta di persone che cercheremo di rimpatriare attraverso le leggi nazionali ed europee, il trattenimento è solo uno degli strumenti in più per gestire questo tipo di procedure, quindi andremo sicuramente ...