Migranti | il presidente tunisino respinge l’aiuto dell’Ue | sì alla cooperazione | no alla «carità»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Saied stasera ha annunciato che il suo Paese si rifiuta di accettare i fondi stanziati dall’Unione europea a favore della Tunisia: rifiuto non sarebbe legato all’importo «irrisorio» maproposta in contrasto con l’accordo firmato a Tunisi

17 set 18:27 Meloni : "Dal governo una rivoluzione copernicana sui migranti" 'Credo che quello che il governo italiano è riuscito a fare in Europa in ...

Il presidente del Costa Rica ha ordina to lo stato di emergenza , a causa dell’ondata di migranti che attraversano il Paese diretti verso gli Stati ...

Le dichiarazioni dell'exdel Bundestag sono state contestate da Verdi e Spd (al governo con Fdp), che hanno ricordato come la decisione di finanziare le ong sia stata presa dal Parlamento, ...... finita nella bufera per non aver confermato il trattenimento di trerichiedenti asilo nei ...della magistratura" venuti da esponenti della maggioranza e "persino" dalladel ...

Migranti. Scontro tra Governo e magistratura, Apostolico: "Questione giuridica non personale" RaiNews

Migranti, contatti Roma-Berlino. Meloni: “Pezzo di Italia aiuta arrivi illegali” Sky Tg24

Il 3 ottobre 2013 morirono 368 persone: fu la più grande strage del mare. Subito dopo fu istituita Mare Nostrum e poi Frontex. Ma da allora si contano altre 27mila vittime ...L'ex presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, ha detto di comprendere "l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania stia fornendo sostegno statale alle ong che si occupano di ...