Migranti | il costituzionalista Azzariti | “Da Meloni reazione scomposta | qui è in gioco lo Stato di diritto Cambi la legge o lo farà la Consulta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Qui sono inle grandi regole dellodi. Da un lato la soggezione dei magistrati soltanto alla, a garanzia della loro autonomia, dall’altro la separazione dei poteri, che è ad essa correlata. Se unaè in contrasto con la Costituzione o con le norme europee, il giudice deve rispettare e applicare queste ultime, non soggiacere alla volontà del governo”. Gaetano, professore ordinario dicostituzionale alla Sapienza di Roma, guarda con preoccupazione all’offensiva politica in corso nei confronti di Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha disapplicato il decreto Cutro sull’immigrazione ritenendolo contrario aldell’Unione europea e quindi alla nostra Carta. Solo nelle ultime ore la premier ...