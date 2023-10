Migranti | il chiaro messaggio di Tajani ai giudici | “Devono essere…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Antonioin un’intervista a ‘La Stampa’ affronta diversi temi tra cui quello deie della sentenza de tribunale di Catania. Le sue parole. Lunga intervista ai microfoni de La Stampa per Antonio. Il ministro degli Esteri affronta molti argomenti e tra questi anche la decisione del tribunale di Catania di giudicare illegittimo il decreto sui. Antoniointervistato da ‘La Stampa’ – Notizie.com – © Ansa“Il Viminale impugnerà la decisione, ma la giustizia deve essere meno politicizzata – spiegain questa intervista – purtroppo dietro alcune sentenze continuano ad esserci ideologie. Queste persone vengono da Paesi sicuri e il nostro decreto ha come obiettivo quello di far capire che chi viene in Italia deve seguire delle regole ben chiare. Non si ...