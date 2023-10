Migranti | gli attacchi di Meloni | cosa dicono i costituzionalisti? Lanchester | “Sentenza giusta | sono i decreti a esser scritti male” Celotto | “Il governo decide | i giudici giudicano”

Andrea Giambruno e la 'transumanza dei migranti' : 'Ho sbagliato - chiedo scusa' In quelle parole non leggo 'se tu giri in minigonna ti possono violentare', leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ...

"Transumanza di migranti". Giambruno zittisce gli haters sulle accuse di razzismo Andrea Giambruno prova a chiudere la polemica che lo ha visto protagonista dopo che, nella puntata di Diario del giorno andata in onda lo scorso 29 ...

Andrea Giambruno e la ‘transumanza dei migranti’ : “Ho sbagliato - chiedo scusa” Il giornalista, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Ho usato un termine inappropriato, non sono razzista" Andrea Giambruno, ...

Andrea Giambruno e la 'transumanza dei migranti' : "Ho sbagliato - chiedo scusa" In quelle parole non leggo 'se tu giri in minigonna ti possono violentare', leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ...

Andrea Giambruno e la 'transumanza dei migranti' : "Ho sbagliato - chiedo scusa" In quelle parole non leggo 'se tu giri in minigonna ti possono violentare', leggo una cosa simile a quella che mia madre mi diceva quando uscivo da ...