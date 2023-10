Migranti | Fratoianni | ' il ' me ne frego' non funziona davanti alla legge'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Il 'me ne' può andar bene quando vanno in processione a Predappio, ma nonquando sono al governo e devono dare risposte ai problemi del Paese. E soprattutto non possono dire ‘me ne' di fronte alle leggi, alle convenzioni internazionali sui fenomeni migratori". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Il linciaggio che Meloni, Salvini, e la loro maggioranza - prosegue il leader di SI - stanno cercando di fare contro i magistrati che rispettano le leggi è nauseabondo. La dovrebbero smettere una buona volta con questo furore fanatico - conclude- e dovrebbero pure imparare che le leggi si rispettano non si calpestano".