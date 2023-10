Migranti | contatti Roma-Berlino su caso fondi a ong | ipotesi bilaterale con Scholz a Granada**

(Di lunedì 2 ottobre 2023), 2 ott. (Adnkronos) - "Ci sonoper trovare una soluzione" dopo il braccio di ferrosui finanziamenti tedeschi alle ong e il conseguente impasse sul Patto europeo per le migrazioni e l'asilo. L'di untra il Cancelliere Olafe la premier Giorgia Meloni al vertice di Granada c'è, ma attualmente "non è in agenda, dipende anche dall'esito dei" tra le due diplomazie. Lo spiegano fonti diplomatiche italiane, precisando che tra i due paesi "non c'è nessuna crisi in atto: anche con la Francia si scriveva di crisi e poi di rapporti idilliaci, non si tratta né dell'uno né dell'altro", puntualizzano le stesse fonti.

... nella sua autorevole qualità di primo cittadino, prenda immediati, qualora non lo avesse ... PERCHÉ SPOLETO NON PUÒ ESSERE CENTRO ACCOGLIENZA: 1. Spoleto , unitamente alla vicina ...La "paura" per iusata come propaganda , la "manipolazione" per nascondere "incompentenze", gli "scafisti" ... alle porte di Torino, apre ". Linguaggi che ci uniscono", undicesima ...

**Migranti: contatti Roma-Berlino su caso fondi a ong, ipotesi ... Gazzetta di Reggio

Le politiche sovraniste sono prive di contatto con la realtà, per ... The Vision

Dieci anni fa il naufragio di Lampedusa in cui morirono 368 migranti. Un’imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissò a poche miglia dal porto dell’Isola delle ...AGI/Vista - "Serve un aiuto alla città di Ventimiglia per dotarci di strumenti per gestire la sicurezza urbana. Oggi sono arrivati dei messaggi importanti da parte di un Governo che ha dimostrato la s ...