Migranti | Beppe Grillo | “Qualcuno si porrebbe domande prima di soccorrerli se fossero ricchi?”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Immaginate una barca di uominissimi in difficoltà nel mezzo del Mediterraneo. Secondo voi,siuna qualsiasi domandadi correre al loro soccorso?". E' la provocazione lanciata dasu Facebook, linkando l'articolo di Marco Bella 'Ius Scholae, una legge di civiltà', pubblicato sul suo blog. "Le persone in mezzo al mare si salvano – si legge nell'articolo di Bella – Si tratta di una questione di civiltà. E questo vale per i miliardari e qualsiasi altro essere umano, indipendentemente dal suo conto in banca, dal suo credo religioso o dal colore della sua pelle". Quello delle migrazioni "è un fenomeno complesso, che chiunque abbia a cuore l’Italia o sia di turno al governo dovrà affrontare in modo serio. Ma possiamo quindi accogliere ...