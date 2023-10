“Mi chiamo Giancarlo Siani”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Abbiamo appena finito di vedere in un’anteprima privata il documentario del regista Giuseppe Alessio Nuzzo che è stato presentato in anteprima al “Napoli film festival”. L’espediente narrativo della voce fuori campo dove lo stesso cronista napoletano– con la voce di Domenico Cuomo – si racconta in prima persona non è la sola novità d’effetto della produzione, perché se attentamente vissuta quest’opera nella sua sintesi disegna bene chi è stato il giornalista-giornalista, ucciso dalla camorra napoletana per reato di scrittura il 23 settembre del 1985. Se lo spettatore si estranea dall’emotività della vicenda scoprirà – prima del giornalista – la nascita di un’identità umana e sociale di un ragazzo boomer – borghese – che si cercava attraverso le sue esperienze di scrittura ed il suo essere in strada gaberianamente. Lavoro, sindacato, ...