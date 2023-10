Meteo | ottobre con caldo anomalo | picchi fino a 33 gradi

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il mese diinizia subito forte: nei prossimi giorni vivremo ancora una situazione anomala, per certi versi preoccupante, condiche toccheranno anche i 33°C in diverse località. Sarà un periodo di estrema stabilità atmosferica, caratterizzato da temperature tutt’altro che autunnali. Lo riporta Repubblica, sulla scorta dei dati del.it. Dal punto di vistarologico l’ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di, durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.fuori stagione Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it comunica che una nuova, ...