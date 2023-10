Messina | ex poliziotto ucciso a colpi di arma da fuoco a Furci Siculo

Sessantatré anni , era unin pensione : aveva lavorato come agente della Squadra Mobile di. Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si ...Ma non vorrei che la morte di MatteoDenaro ora cancellasse tutto, anche il male che ha ... Parole non di odio, quelle di Matilde "Tilde" Montinaro, sorella di Antonio, ilcaposcorta ...

Messina, ex poliziotto ucciso su lungomare di Furci Siculo Adnkronos

Messina, ucciso un ex poliziotto: gli sparano alla testa e scappano TGLA7

A Furci Siculo, in provincia di Messina, un poliziotto in pensione, il 63enne Giuseppe Catania, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare. Il killer, un commerciante, si è costituito nella caserma ...Sessantatré anni, era un poliziotto in pensione: aveva lavorato come agente della Squadra Mobile di Messina. Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si ...