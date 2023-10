Messi vuole giocare con Modric | Ancelotti lo gestisce | l'Inter Miami spinge

I migliori smartphone sotto i 500 euro sono perfetti per chi vuole il meglio senza spendere cifre folli. D’altronde, quella che era la soglia ...

Buenos Aires, 6 set. (Adnkronos) - Lionel Messi potrebbe continuare a giocare per l'Argentina fino alla Coppa del Mondo del 2026 . Lo ha detto il ...

Le parole del Tata Martino , allenatore dell’ Inter Miami , sulla mentalità di Messi in MLS. Tutti i dettagli Il Tata Martino ha parlato a a The ...

Luka Modric è sempre più lontano dal Real Madrid: il centrocampista croato è tentato dal ritorno in patria alla Dinamo Zagabria, ma spunta un'altra ...

Commenta per primo L'Inter Miamiun altro Pallone d'Oro da inserire nella sua rosa. Secondo quanto riportato dal Mirror , Lionelin persona ha richiesto a Beckham la firma in estate di Luka Modric dal Real Madrid.... 'Ad un certo punto è venuto fuori il nome di Paolo Gentiloni, una mozzarella del passato che non mi risulta sia mai stato eletto… La Meloni dice che chiil governo il tecnico avrebbe ...

Dalla Spagna: “Messi vuole Modric all’Inter Miami” ItaSportPress

Calcio: Tabia vuole Messi al Mondiale 2026, 'Non si arrende mai e ti sorprende sempre' La Gazzetta del Mezzogiorno

“Sta per arrivare un governo tecnico” viene chiesto al critico d’arte, che risponde così: “Quelli sono esecutivi non democratici voluti da oligarchie che vogliono potere. Chi ha messo in giro questi ...Apple TV+ ha annunciato che la sua prima serie di documentari su Lionel Messi sarà disponibile su Apple TV+ a partire dall’11 ottobre. Messi Meets America racconta l’arrivo del campione del mondo nell ...