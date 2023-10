Meloni | un pezzo d' Italia favorisce i migranti illegali

Nonostante i soliti noti che tifano per l'immigrazione sregolata, Meloni assicura il massimo impegno "senza paura" di questo governo per la difesa ...

Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino undi Italia fa tutto il possibile per favorire l'...... Elly Schlein risponde che Conte parla comee Salvini. Sulla guerra Conte insiste per una ... C'è undi sistema che sta trattando Elly come una macchietta". Resta tuttavia da capire se in ...

Meloni, un pezzo di Italia favorisce i migranti illegali Agenzia ANSA

Migranti, l'accusa di Giorgia Meloni: "Un pezzo di Italia favorisce ingressi illegali" Adnkronos

Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione ...Wolfgang Schäuble, ex ministro delle finanze di Angela Merkel, dice di "capire l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania fornisce un sostegno statale alle Ong di salvataggio in mare ne ...