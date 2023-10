Un post su Facebook della premier dopo la sentenza che ha rimesso in libertà un immigrato. " tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri ...

La presidente del Consiglio su Facebook si scaglia contro il giudice che ha rimesso in libertà un immigrato. «Un pezzo di Italia fa tutto il ...

Nonostante i soliti noti che tifano per l'immigrazione sregolata, Meloni assicura il massimo impegno "senza paura" di questo governo per la difesa ...

A dirlo è la stessa premier oggi in un lungo post su Facebook dove accusa un "di Italia" di fare "tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale". "Siamo di fronte - scrive- a ...La bomba di Giorgiacontro chi, all'estero, la sinistra italiana e certa magistratura, rema contro i tentativi ... e se perfino undi Italia fa tutto il possibile per favorire l'...

L'affondo di Meloni: un pezzo di Italia aiuta la migrazione illegale AGI - Agenzia Italia

Meloni, un pezzo di Italia favorisce i migranti illegali Agenzia ANSA

Meloni: “Un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l’immigrazione illegale” Il lungo commento di Meloni si ritrova direttamente nei suoi profili social. Ribadisce la continua lotta del ...«Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all’instabilità di vaste aree dell’Africa e del Medio Oriente. Il Governo italiano lavora ogni giorno per fronteggiare questa situa ...