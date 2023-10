Meloni | un pezzo di Italia favorisce i migranti illegali

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Duro attacco del presidente del Consiglio, Giorgia, dopo la sentenza di un giudice del tribunale di Catania che ha liberato tredichiarando illegittimo l'ultimo decreto firmato dal Governo. L'azione per fronteggiare la migrazione illegale è "un lavoro difficile, certo, ma che può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione. Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino undifa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi nell'accoglienza". Così si è espressa Giorgiain un messaggio postato sui social.