Meloni sabotata? | tra giudici | immigrati e gufi ' tecnici' | cosa sa Bocchino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) A Otto e Mezzo si parla di “attacco frontale” di Giorgiaalla magistratura. O meglio, alla giudice Iolanda Apostolico che ha dichiarato illegittimo il decreto immigrazione del governo e ha disposto il rilascio di quattro tunisini. La premier si è detta “basita” e ha accusato “pezzi di Italia” di favorire l'immigrazione clandestina. Italonon crede che la magistratura stia cercando di sabotare l'esecutivo, anche perché la vicenda è circoscritta a un magistrato e a un provvedimento. “La premier - ha dichiarato - non ha il diritto di giudicare le sentenze ma può criticarle, soprattutto quando riguardano provvedimenti del governo.ha criticato in maniera molto severa il giudice che ha deciso in favore di un tunisino che era già stato in Italia illegalmente, era stato espulso ed è poi tornato, sempre ...