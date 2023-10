Meloni grida al complotto dei giudici | “Basita da sentenza di Catania | un pezzo d’Italia favorisce l’immigrazione illegale”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, va all’attacco deidopo la decisione del tribunale didi liberare un migrante appena entrato nel nuovo centro per i rimpatri di Pozzallo dopo l’approvazione delle nuove norme dell’ultimo decreto del governo. Perc’è “undi Italia” che “fa tutto il possibile per favorire” e per questo la presidente del Consiglio si dice “di fronte alladel giudice di”. L’attacco diaidisui migrantiesordisce parlando della situazione dei flussi: “Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta ...