Meloni contro giudice di Catania | favorisce immigrazione illegale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'". Sono appena le 8.30 del mattino quando Giorgiascrive su Facebook per commentare la sentenza delladi ...

Un atto inaccettabile per Roma: Piantedosi ha lasciato il tavolo delle trattative chiedendo più tempo e, da Malta, ha minacciato di presentare un- emendamento "in forza del quale il ...... lasciato anche da governi di cui lae le altre forze di maggioranza hanno fatto parte. Un ...ha il problema della guerra in Ucraina e deve far fronte ad un'incessante propaganda di Putin...

Meloni: «Basita per la sentenza di Catania, è contro il governo». La giudice: «Questione giuridica, non... Corriere della Sera

Decreto migranti, Cacciari a La7: “Il governo Meloni contro la giudice di Catania Siamo di fronte a… Il Fatto Quotidiano

Se osserviamo il post di Giorgia Meloni, e lo accostiamo al resto delle dichiarazioni contro la pronuncia del tribunale di Catania, notiamo tanto l’approccio reazionario, quanto la narrazione ...Roma, 2 ott. (askanews) - 'Un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale'. Sono appena le 8.30 del mattino ...