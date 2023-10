Meloni attacca il giudice pro migranti | “Un pezzo d’Italia favorisce l’immigrazione”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo le incredibili motivazioni delle sentenze deldi Catania, che hanno “liberato” numerosicon giustificazioni “incredibili”, ora Giorgiarompe il silenzio. E dichiara di essere “basita” di fronte a quanto successo. In effetti, basta leggere le carte per capire bene. I ricorsi deisbarcati a Lampedusa e destinati al trattenimento presso il centro di Pozzallo, come voluto dal nuovo decreto del governo, sono stati accolti dai magistrati per i più svariati motivi. Un tunisino “ha affermato di essersi allontanato dal Paese di origine per questioni essenzialmente economiche e per le minacce che aveva ricevuto da alcuni suoi creditori”. Un altro pare fosse “perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli nello ...