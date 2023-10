Meglio un PC personalizzato o uno già pronto e assemblato?

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un vecchio dibattito informatico è quello che vede da una parte i sostenitori dei PC desktop preassemblati, quelli che si comprano già completi di tutto e pronti all'uso, mentre dall'altra parte quelli che i computer se li fanno da soli, montando i vari pezzi comprati separatamente. Ovviamente entrambi i metodi possono portare a comprare un prodotto soddisfacente, anche se con molti vantaggi o svantaggi a seconda del lato in cui si guarda. In questo articolo andiamo a vedere perché sarebbe generalmentecomprare un PC desktoprispetto uno pre, anche se non sempre questo è vero. LEGGI ANCHE:prendere un PC fisso o un portatile? 1) Vantaggi di un preIl vantaggio principale nel comprare un computer ...