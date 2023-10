Medvedev | la semifinale a Pechino vale un curioso record | sfiderà Zverev

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non è un caso se Daniilè uno dei tre giocatori già qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino. La continuità di rendimento nell'arco della stagione sta premiando il numero 3 del mondo che ...

Lo spagnolo batte Zverev in 3 set Carlos Alcaraz in semifinale all’US Open 2023. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti ...

New York – Carlos Alcaraz in semifinale all’US Open 2023 . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nei quarti di finale ha sconfitto ...

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella semifinale degli US Open 2023 , quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di ...

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella semifinale degli US Open 2023 , quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di ...

Prestazione irreale di Daniil Medvedev nella seconda semifinale degli US Open 2023 . Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, il russo è stato autore di ...

Il torneo ATP 500 di Pechino andrà in scena dal 28 settembre al 4 ottobre sul cemento della capitale cinese. Prosegue la trasferta asiatica per il ...

In carriera, grazie a questo risultato, ha giocato almeno unain tutti gli Slam, tutti i Masters 1000, tutti gli ATP 500 attualmente in calendario.ha sconfitto 63 46 61 il ...Ecco come sono andati quelli della sessione diurna: la primavedrà di fronte Daniile Sascha Zverev. [2] D.b. U. Humbert 6 - 4 3 - 6 6 - 1 Il primo quarto di finale del ...

Medvedev, la semifinale a Pechino vale un curioso record: sfiderà ... SuperTennis

ATP Pechino: Zverev vola in semifinale battendo Jarry. Ad attenderlo Medvedev che regola Humbert in tre set Ubitennis

Non è un caso se Daniil Medvedev è uno dei tre giocatori già qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino. La continuità di rendimento ...potrebbero esserci due semifinali da sogno, ma nel frattempo questa mattina, lunedì 2 ottobre, è stato ufficializzato il tabellone del grande appuntamento asiatico dell’anno: il Master 1000 di ...