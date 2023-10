Medici di famiglia | “Verso picco pensionati | sempre più italiani resteranno senza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Scotti: "In mancanza di correttivi cresce la carenza di dottori già elevata, in 3 anni -15.000" Rischia di peggiorare la carenza didigià oggi pesante, con circa 2.900 mila in meno rispetto al rapporto ottimale tra predi professionisti e numero di assistiti. “Ora stiamo arrivando aldi uscite per la gobba pensionistica. Tra i 12 e i 15mila colleghi potrebbero lasciare la professione nei prossimi 3 anni, con una punta massima tra il 2024 e il 2025. Se consideriamo che i nuovidina generale formati saranno circa 2mila ogni anno e che, tenendo conto degli abbandoni e di altri fattori possiamo dare per certi circa 1.500 effettivi, il gap è elevatissimo. E ci preoccupa. Un altro italiano su 3 potrebbe restareil medico di ...